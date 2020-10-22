Путин высказался о разлуке с детьми

Президенту РФ приходится сложно без близких

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин признался, что скучает по своим детям. Президент России крайне редко видится со своими наследницами.

На эту  тему Путин заговорил не просто так. Один из присутствующих на заседании задал главе государства вопрос, интересуясь, по ком он скучает, передают "Известия". 

Напомним, Владимир Владимирович является отцом двоих дочерей – Марии и Катерины. Наследницы появились в браке Путина с Людмилой Шкребневой. Супруги официально состояли в отношениях около 30-ти лет.

Ранее появилась информация, что Владимир Путин заявил о серьезной угрозе для всего мира. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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