СМИ: хакер из Нидерландов взломал страницу Трампа в "Твиттер"

Пароль к странице американского лидера оказался предельно прост

Голландский хакер по имени Виктор Геверс заявил, что смог взломать страницу президента США Дональда Трампа всего лишь с пятого раза. Система не стала блокировать его после четырех попыток, обернувшихся неудачей.

Пароль к странице американского лидера, насчитывающей десятки миллионов фолловеров, оказался предельно прост – "maga2020!" (лозунг главы США в ходе президентской кампании – Make America Great Again 2020 – прим. Ред.).

Геверс уточнил, что уведомил о совершенном взломе американские спецслужбы, о чем сообщает нидерландская газета de Volkskrant.

Как отмечает источник, Геверс также принимал участие во взломе профиля американского лидера в 2016 году, после сообщений о краже жесткого диска Хантера Байдена, сына политического оппонента Трампа Джо Байдена.

Кстати, в начале своего президентского срока Трамп вызвал недовольство Конгресса, так как предпочел пользоваться личным смартфоном, а не служебным.


Егор МАЛКОВ

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