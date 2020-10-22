"Приучается к горшку": Пригожин оценил "эволюцию" Шевченко

Компания "Конкорд" Евгения Пригожина поблагодарила журналиста Максима Шевченко за отсылку к "Википедии", опубликовавшей ложные данные о биографии предпринимателя. В "Конкорде" подчеркнули, что Шевченко может рассчитывать на вознаграждение, если будет оперативно выявлять подобные источники

Юридическая служба компании "Конкорд" выразила благодарность Шевченко, сославшемуся на статью о Пригожине в "Википедии". В компании подчеркнули, что сведения о судимости Пригожина из-за вовлечения несовершеннолетних в проституцию являются ложными. Уже подан запрос на удаление информации с сайта.

"Евгений Викторович никогда не привлекался к уголовной ответственности и не был осужден за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией", – заявили в "Конкорде".

Кроме того, были названы условия возможного сотрудничества с журналистом по выявлению клеветнических данных.

"Впредь, если господин Шевченко будет более оперативным в поиске информации и подаст заявку в соответствующем виде, он может даже рассчитывать на материальное вознаграждение за выявление недостоверных сведений", – отметила юридическая служба компании.

Ситуацию прокомментировал также сам Евгений Пригожин. Он отметил "эволюцию" Шевченко, который, судя по всему, пересмотрел некоторые аспекты своего поведения.

"Приятно наблюдать, как антироссийски настроенные товарищи, этакие голосистые петушки, приучаются к горшку. Так, за считанные дни Шевченко эволюционировал из "приблатнённого" в хорошего мальчика. Но если он и дальше будет прибегать к блатной лексике, то у меня для него есть подходящий анекдот", – сообщил предприниматель.