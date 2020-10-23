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В правительстве РФ приняли решение до 2022 продлить выплаты врачам, которые работают с зараженными COVID-19 в период пандемии.
Также изменится и сам процесс администрирования доплат. Если раньше деньги на выплаты сначала поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования и только потом шли в регионы, то теперь их будут совместно осуществлять Министерство труда и Министерство здравоохранения на базе внебюджетного фонда, передает "Коммерсантъ".
Это позволит избежать конфликтов между правительством и медиками, уточняет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что россиянам с детьми начнут выплачивать новое пособие на фоне пандемии.
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