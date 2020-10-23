Огромная толпа возле гроба: как прошли похороны протоиерея Дмитрия Смирнова

Огромная толпа возле гроба: как прошли похороны протоиерея Дмитрия Смирнова
Дмитрий Смирнов. Фото: Андрей Васильев/ТАСС
Несмотря на пандемию, попрощаться пришли сотни человек

Сегодня с утра, 23 октября, проходят похороны протоиереея Дмитрия Смирнова. На прощание со священником, назвавшего коронавирус "чрезвычайно полезным явлением", пришли сотни человек. 

Напомним, 69-летний Смирнов скончался несколько дней назад. Причиной смерти называют обострение хронической болезни – какой именно не уточняют. Еще весной священник переболел COVID-19, с тех пор он проходил реабилитацию у врачей, поскольку, несмотря на выздоровление, его состояние сильно пошатнулось. Предсмертную фотографию Смирнова в инвалидной коляске показывал Дмитрий Корчевников, который был с протоиереем в хороших отношениях.

Отпевание священника прошло в Храме Христа Спасителя. Церемонию провел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, пишет телеканал "360". На прощание с церковным деятелем пришли сотни человек. Они по очереди подходили к гробу, крестились, говорили свое благодарственное слово священнику, некоторые целовали крест, находящийся в руках покойного, и лицо Дмитрия Смирнова. 

Кадр youtube.com

Протоиерея похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, сообщает РИА "Новости". 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Украинцы ожидают похода кораблей НАТО под Крымским мостом

Выяснилась цель строительства Киевом баз в Черном море

Огромная толпа возле гроба: как прошли похороны протоиерея Дмитрия Смирнова

Несмотря на пандемию, попрощаться пришли сотни человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей