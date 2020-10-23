Несмотря на пандемию, попрощаться пришли сотни человек

Сегодня с утра, 23 октября, проходят похороны протоиереея Дмитрия Смирнова. На прощание со священником, назвавшего коронавирус "чрезвычайно полезным явлением", пришли сотни человек.

Напомним, 69-летний Смирнов скончался несколько дней назад. Причиной смерти называют обострение хронической болезни – какой именно не уточняют. Еще весной священник переболел COVID-19, с тех пор он проходил реабилитацию у врачей, поскольку, несмотря на выздоровление, его состояние сильно пошатнулось. Предсмертную фотографию Смирнова в инвалидной коляске показывал Дмитрий Корчевников, который был с протоиереем в хороших отношениях.

Отпевание священника прошло в Храме Христа Спасителя. Церемонию провел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, пишет телеканал "360". На прощание с церковным деятелем пришли сотни человек. Они по очереди подходили к гробу, крестились, говорили свое благодарственное слово священнику, некоторые целовали крест, находящийся в руках покойного, и лицо Дмитрия Смирнова.

Протоиерея похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, сообщает РИА "Новости".