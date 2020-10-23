Акция посвящена 75-летию Победы

Первые посетители смогли увидеть "Поезд Победы" - единственную в мире иммерсивную инсталляцию, которую сделали в движущемся составе поезда.

Школьники и студенты смогли оценить весь масштаб экспозиции. На презентации также присутствовали и почетные гости, среди которых были первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также генеральный директор-председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров. Посетители такого необычного музея отметили, что инсталляция позволяет не только узнать необычные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне, но и полностью погрузиться в атмосферу тех времен.

Сергей Кириенко в своей речи лично поблагодарил создателей проекта, отметив, что такого еще никто и нигде не делал. По его мнению, применение с современных интерактивных средств и небольшое помещение вагона позволяет детям и взрослым полностью погрузиться в историю.

Валерий Фальков заявил о важности исторической памяти и подчеркнул, что победа в войне – это не только действия храбрых солдат, но и усердная работа профессоров и ученых, которые проводили исследования и ставили эксперименты.

"В проекте "Поезд Победы" запечатлен образ отца советского ядерного проекта Игоря Васильевича Курчатова, и мы понимаем, что спокойствие в мире в послевоенные десятилетия было обеспечено, в том числе, и разработками, исследованиями, которые вел этот человек", – добавил министр науки и высшего образования.

Уже сегодня поезд отправиться в свое первое путешествие. Его маршрут будет разделен на две части. Первая половина пройдет по линии фронта и доедет до Волгограда, а уже после небольшого технического обслуживания поезд продолжит свой путь на Дальний Восток. Останавливаться "Поезд Победы" будет не только в больших городах, но и небольших населенных пунктах, чтобы познакомиться с историей смогло как можно больше желающих.

"Мы же со своей стороны постараемся сделать всё возможное, чтобы как можно больше людей смогли посетить эту выставку", – пообещал Олег Белозеров.

Не стоит переживать о безопасности при посещении поезда: при входе в музей посетителям будут выдавать маски и перчатки, измерять температуру. Важно отметить, что у выставки есть возрастной ценз – 12+. Такую меру были вынуждены принять, потому что некоторые сцены войны могут повлиять на детскую психику.

Проект, который приурочен к 75-летию Победы, завершит мероприятия Года памяти и славы 2020.