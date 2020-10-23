Вербовщики террористов задержаны в России

Раскрыта деятельность двух групп на Кавказе

Более 20 экстремистов, входящих в запрещенную в РФ международную религиозно-экстремистскую организацию "Ат-Такфир Валь-Хиджра", задержаны силами ФСБ в Дагестане и Карачаево-Черкесской Республике.

По данным спецслужб, эти люди пропагандировали радикальную идеологию и вербовали в свою секту новых сторонников. При задержании у них обнаружено оружие, в том числе боевые гранаты, а также листовки экстремистского содержания. Возбуждены уголовные дела, информирует ФСБ.

Ранее сообщалось, что спецслужбам удалось предотвратить теракт в Подмосковье.

Николай ВИКТОРОВ

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