Раскрыта деятельность двух групп на Кавказе

Более 20 экстремистов, входящих в запрещенную в РФ международную религиозно-экстремистскую организацию "Ат-Такфир Валь-Хиджра", задержаны силами ФСБ в Дагестане и Карачаево-Черкесской Республике.

По данным спецслужб, эти люди пропагандировали радикальную идеологию и вербовали в свою секту новых сторонников. При задержании у них обнаружено оружие, в том числе боевые гранаты, а также листовки экстремистского содержания. Возбуждены уголовные дела, информирует ФСБ.

Ранее сообщалось, что спецслужбам удалось предотвратить теракт в Подмосковье.