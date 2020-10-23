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Американские ученые бьют тревогу. Эксперты из Университета штата Колорадо заявили, что на море Лаптевых творится нечто, выходящее за рамки нормы. Выяснилось, что морские воды так и не покрылись льдом. Зарубежные климатологи впервые сталкиваются с такой ситуацией, обычно к концу октября море замерзает.
За все время наблюдений подобных аномалий не было, отмечают ученые. При этом такое нарушение цикла в море может оказать негативное влияние на экологические системы в других зонах Северного Ледовитого океана, сообщает издание The Guardian.
Ученые пояснили, что изменение климата приводит к ускорению таяния льдов по всей Арктике. При том запоздалое замерзание водоема может быть также вызвано затянувшимся теплом, которое было зафиксировано на северных территория РФ. Кроме того, влияние оказали воды с Атлантики, пишет "МИР24".
В целом, такое положение дел вызывает тревогу у зарубежных экспертов и еще раз подтверждает актуальность проблемы климатических изменений.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ООН перечислил главные мировые проблемы. Среди них дипломат упомянул и глобальное изменение климата.
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