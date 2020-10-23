Это аномально: западных климатологов напугала ситуация в Сибири

Это аномально: западных климатологов напугала ситуация в Сибири
Фото: Подэрни Роман/Фотохроника ТАСС
Обстановка на море Лаптевых кажется специалистам тревожной

Американские ученые бьют тревогу. Эксперты из Университета штата Колорадо заявили, что на море Лаптевых творится нечто, выходящее за рамки нормы. Выяснилось, что морские воды так и не покрылись льдом. Зарубежные климатологи впервые сталкиваются с такой ситуацией, обычно к концу октября море замерзает.

За все время наблюдений подобных аномалий не было, отмечают ученые. При этом такое нарушение цикла в море может оказать негативное влияние на экологические системы в других зонах Северного Ледовитого океана, сообщает издание The Guardian.

Ученые пояснили, что изменение климата приводит к ускорению таяния льдов по всей Арктике. При том запоздалое замерзание водоема может быть также вызвано затянувшимся теплом, которое было зафиксировано на северных территория РФ. Кроме того, влияние оказали воды с Атлантики, пишет "МИР24".

В целом, такое положение дел вызывает тревогу у зарубежных экспертов и еще раз подтверждает актуальность проблемы климатических изменений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ООН перечислил главные мировые проблемы. Среди них дипломат упомянул и глобальное изменение климата.

Ольга ФЕДОРОВА

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