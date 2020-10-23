"Не должен был разбиться": расследование причин крушения Ан-26 под Харьковом завершено

"Не должен был разбиться": расследование причин крушения Ан-26 под Харьковом завершено
Фото: EPA/SERGEY KOZLOV/ТАСС
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В гибели украинских курсантов обвинили "систему"

Самолет Ан-26, рухнувший в сентябре под Харьковом, имел технические проблемы, но разбился не из-за них. К такому выводу пришла правительственная комиссия на Украине, сообщил ее глава, вице-премьер Олег Уруский.

По его словам, версия о технической неисправности самолета, на котором отправили тренироваться курсантов Харьковского национального университета воздушных сил, подтвердилась: у Ан-26 сломалась система  предельного регулирования температуры. Однако эта поломка, хоть и вызвала нештатную ситуацию на борту, не должна была привести к крушению самолета.

Все дело в "человеческом факторе" – там и пилоты допустили ошибку, и вообще вся система организации учебных полетов была организована неправильно.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета",

поделился Уруский выводами с "РБК-Украиной". Полностью доклад комиссии должен быть представлен 28 октября на совещание кабмина.

Учебный военно-транспортный самолет Ан-26 рухнул и загорелся в Харьковской области 25 сентября. Погибли 27 человек:  члены экипажа, инструкторы и 20 курсантов. Один курсант остался жив и поделился своими впечатлениями.

Ранее эксперты усомнились в предварительных выводах комиссии по крушению Ан-26.

Николай ВИКТОРОВ

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