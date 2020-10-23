Материнский капитал разрешили использовать дважды в определенных случаях

Правила касаются граждан, вложившихся в строительство жилья, но не получивших квартиры

Обманутые дольщики смогут повторно воспользоваться материнским капиталом без обращения в суд. Соответствующее решение утвердил премьер Михаил Мишустин.

По закону, материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, в том числе вкладывать эти деньги в покупку недвижимости на этапе строительства. Но если застройщик банкротился и не выполнял свои обязательства, средства маткапитала нужно было вернуть в ПФР. Чтобы ими снова воспользоваться, россиянам приходилось получать судебное постановление. Отныне этого не потребуется:

"Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование",

– говорится в постановлении правительства.

До 31 декабря 2019 г. право на материнский капитал получали российский семьи, родившие или усыновившие второго и последующего ребенка. С 1 января 2020 г. россияне получают деньги от государства уже с рождением первенца. Сейчас выплата за первого ребенка составляет 466 617 рублей. В 2022 г. сумма увеличится.