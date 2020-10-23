Президент Украины попытался сгладить конфуз, но получилось еще хуже

У главы Незалежной Владимира Зеленского сдают нервы. В интернет попало видео с его встречи со спортсменами, когда он пугается неожиданного шума.

Дело было 22 октября в Мариуполе, куда Зеленский приехал на открытие ледового стадиона Mariupol Ice Center. Президент общался с присутствующими, когда раздался громкий звук. Он дернулся в сторону, пригнулся к столу и закрыл голову руками.

Осознав, что это шум из колонок, он начал успокаивать окружающих, что "все нормально – это только звук", хотя никто больше не испугался. Пытаясь обернуть ситуацию в шутку, Зеленский даже похвалил спортсменов за то, что "никто не убежал", но вызвал лишь жидкие смешки.

Ранее украинские журналисты заподозрили Зеленского в приеме препаратов, влияющих на психику. В свое время экс-президент Петр Порошенко требовал, чтобы его соперник сдал тест на наркотики в независимой лаборатории, однако Зеленский отказался.