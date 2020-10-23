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Мэр Калининграда Алексей Силанов подал в отставку. Совет депутатов уже принял его заявление на внеочередном заседании, сообщает "Интерфакс".
Указывается, что Силанов принял решение о досрочном уходе с поста по собственному желанию.
Силанова избрали на пост главы в апреле 2018 решением Совета депутатов. Его полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года.
Как пишет издание, отставка мэра может быть связана с рядом изменений в мэрии. Еще в сентябре вступил в силу региональный закон, по которому главой города может стать только депутат из городского Совета.
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