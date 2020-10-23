Теперь катафалк: умельцы переделали Lada Granta в ритуальный автомобиль

Теперь катафалк: умельцы переделали Lada Granta в ритуальный автомобиль
Фото: Ведомости/ТАСС
Продукт отечественного автопрома будет участвовать в похоронных процессиях

На выставке ритуальных услуг одна из нижегородских организаций представила новую модель транспорта. За основу специалисты взяли фургон Lada Granta.

Продукт отечественного автопрома прошел серьезную модернизацию. Так, был изменен цвет кузова, а также усовершенствовано внутреннее устройство автомобиля.

Транспорт, на котором теперь будут отправлять в последний путь оставивших этот мир людей, был перекрашен в более подобающий такому трагическому поводу цвет. Кузов стал черным.

Кроме того, на нем появилась надпись "прощальный кортеж". Буквы начертаны золотой краской. Надпись обрамляет рамка из причудливо завитых линий такого же золотого цвета. Дизайнеры также пустили золотистый узор по верху кузова и в области над кабиной.

Помимо этого, известно, что транспорт для похоронных процессий обзавелся обтекателем. Такая конструкция позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление движению. На промтоварном фургоне, который был выбран основой для создания катафалка, такой установки не было.

Новый автомобиль был оснащен пневматической подвеской, также в транспорте появились пластиковые двери и мощная установка для охлаждения воздуха. Внутри катафалка провели освещение, а также разместили сидения для лиц, которые хотели бы сопровождать усопшего, и постамент со спецкреплением.


Снимки нового ритуального транспорта размещены в сообществе Lada Largus Kub в социальной сети "ВКонтакте". В комментариях к посту некоторые пользователи Сети проявили интерес к этой новинке. Однако стоимость катафалка на базе Lada Granta пока не разглашается.

Ольга ФЕДОРОВА

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