Ветхие «хрущевки» оказались средством спасения сбережений во время кризиса

Ажиотажный спрос на рынке недвижимости зафиксирован в третьем квартале 2020 года. По данным риелторских компаний, интерес россиян возник не только к современным домам с улучшенной планировкой, но даже к старым "хрущевкам". Вместе со спросом растут и цены.

Увеличение продаж в новостройках экспертов не удивляет. Сейчас в РФ действуют льготные ставки по ипотеке от 6,5%. Причем до недавнего времени ожидалось, что программа закончится в конце октября, поэтому желающие приобрести новую квартиру торопились с покупкой.

Бум на вторичку поразил даже специалистов. По данным компании "Метриум" продажи б/у квартир в 3 квартале текущего года стали самыми активными для этого времени года за последние семь лет, передает "КП". Причем, как отметили в "Инком-Недвижимости", в Москве приличные квартиры в старых домах "улетают" за неделю, но и "убитые" метры не задерживаются на рынке долго.

Все дело в страхе россиян перед кризисом: падение курса рубля и так обесценило их сбережения, а снижение ставок по банковским депозитам заставило граждан искать иные способы сохранить накопленные деньги. А к покупке квартир, считавшихся раньше неликвидными, подталкивает напряжение: спрос ведет вверх цены, получается, покупателю некогда раздумывать.

По подсчетам экспертов, в сентябре цена вторичного метра в Москве выросла в среднем на 6%, но более-менее хорошая недорогая квартира, например, однушка в относительно новом доме стала стоить дороже на 20%. Впрочем, риелторы убеждены, что эта тенденция не продлится долго. Потому если в планах было избавиться от старых метров – сейчас самое время. Но если кто-то хотел приобрести жилье, ему стоит немного подождать, когда ситуация на рынке недвижимости станет менее нервной.

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