Смешные анекдоты на 24 октября

Смешные анекдоты на 24 октября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка шуток от "Утро.ру" поднимет настроение на все выходные
  • – Профессор, извините, но у меня почему-то так сильно зубы пожелтели, не знаете, с чем это может быть связано?
    – Осень, дорогой мой, осень...


  • В моей жизни наступил тот самый возраст, когда мои капризы и бунт никому не нужны. Именно поэтому  я теперь сама надеваю шапку при первых холодах. 


  • – Дружище, у тебя машина заводится при минус 25?
    – Не знаю, она у меня при такой температуре даже не открывается. 


  • Сынишке 4 года. Прочитала ему сказку о восточном царе:
    – Мама, я тоже хочу, чтобы у меня было очень жен! Одна будет убираться, другая ужин готовить, третья стирать...
    – А еще одна будет укладывать тебя спать. 
    – Нет, мамочка! Спать меня укладывать будешь ты!
    – А кто же тогда будет спать с женами? 
    – А знаешь, пусть спят с папой! 
    Папа из соседней комнаты:
    – Я согласен! 


  • Пришел на прием к врачу, а он мне выдает:
    – Хочу вас поздравить.
    – С чем это еще?
    – Ну, если смотреть на анализы, то вы вообще ни в чем себе не отказываете. 


  • Кто бы знал, как меня достало жить в спальном районе и никогда при этом не высыпаться. 


  • В продуктовом магазине настолько хорошо работали морозильные камеры, что продавцы вообще не старели. 


  • Я уже в том возрасте, когда улыбаюсь не для того, чтобы познакомиться с симпатичным парнем, а для того, чтобы убедиться в том, что у меня нет микроинсульта.


  • Василий, вы вчера так гуляли, что все только об этом и говорят. Что у вас такое было? – Первый день зарплаты.  
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Белоруссия приостановила транзит российской нефти

"Черное золото" накапливается в резервуарах из-за технических неполадок

Лукашенко переиграет оппозицию с помощью ультиматума Тихановской - эксперт

Действующая власть Белоруссии тянет время, чтобы остаться при своих интересах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1057 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей