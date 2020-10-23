Смешные анекдоты на 24 октября

Подборка шуток от "Утро.ру" поднимет настроение на все выходные
– Профессор, извините, но у меня почему-то так сильно зубы пожелтели, не знаете, с чем это может быть связано? – Осень, дорогой мой, осень...
В моей жизни наступил тот самый возраст, когда мои капризы и бунт никому не нужны. Именно поэтому я теперь сама надеваю шапку при первых холодах.
– Дружище, у тебя машина заводится при минус 25? – Не знаю, она у меня при такой температуре даже не открывается.
Сынишке 4 года. Прочитала ему сказку о восточном царе: – Мама, я тоже хочу, чтобы у меня было очень жен! Одна будет убираться, другая ужин готовить, третья стирать... – А еще одна будет укладывать тебя спать. – Нет, мамочка! Спать меня укладывать будешь ты! – А кто же тогда будет спать с женами? – А знаешь, пусть спят с папой! Папа из соседней комнаты: – Я согласен!
Пришел на прием к врачу, а он мне выдает: – Хочу вас поздравить. – С чем это еще? – Ну, если смотреть на анализы, то вы вообще ни в чем себе не отказываете.
Кто бы знал, как меня достало жить в спальном районе и никогда при этом не высыпаться.
В продуктовом магазине настолько хорошо работали морозильные камеры, что продавцы вообще не старели.
Я уже в том возрасте, когда улыбаюсь не для того, чтобы познакомиться с симпатичным парнем, а для того, чтобы убедиться в том, что у меня нет микроинсульта.
Василий, вы вчера так гуляли, что все только об этом и говорят. Что у вас такое было? – Первый день зарплаты.