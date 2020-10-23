В Росприроднадзоре не выявили техногенных причин гибели животных на Камчатке

В Росприроднадзоре не выявили техногенных причин гибели животных на Камчатке
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анализы не подтвердили версию о химических сбросах в воду

Росприроднадзор провел порядка пяти тысяч исследований у места, в пределах которого произошла крупнейшая экокатастрофа на Камчатке. Эксперты не обнаружили фактов, подтверждающих версию о загрязнении техногенного характера. Соответствующее заявление сделала 23 октября глава ведомства Светлана Радионова.

По ее словам, анализы брались из проб в пределах водной акватории, на полигонах и гидротехнических сооружениях. В некоторых пробах ученые выявили превышения по ряду показателей, однако обнаруженные отклонения от нормы содержания не могли явиться причиной гибели морских животных.

Стоит отметить, что экологическая катастрофа на Камчатке возникла после нескольких заявлений группы серферов о том, что вода изменила свой цвет на Халактырском пляже. В ходе проверки эксперты обнаружили массу мертвых морских обитателей. В результате инцидента возбудили уголовные дела, отмечает РИА "Новости".

Накануне в СК заявили, что главной версией произошедшего для следственных органов остается природная катастрофа. С таким сообщением выступила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Андрей
Ответить
Во всём виноват чубайс
1
новости партнеров

Швеция готовится к военному противостоянию с Россией - СМИ

Для европейской страны подобные действия - революционный шаг

От россиян скроют важную информацию о продуктах в магазине - эксперт

Новые правила купли-продажи создадут трудности потребителям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1055 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей