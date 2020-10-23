Анализы не подтвердили версию о химических сбросах в воду

Росприроднадзор провел порядка пяти тысяч исследований у места, в пределах которого произошла крупнейшая экокатастрофа на Камчатке. Эксперты не обнаружили фактов, подтверждающих версию о загрязнении техногенного характера. Соответствующее заявление сделала 23 октября глава ведомства Светлана Радионова.

По ее словам, анализы брались из проб в пределах водной акватории, на полигонах и гидротехнических сооружениях. В некоторых пробах ученые выявили превышения по ряду показателей, однако обнаруженные отклонения от нормы содержания не могли явиться причиной гибели морских животных.

Стоит отметить, что экологическая катастрофа на Камчатке возникла после нескольких заявлений группы серферов о том, что вода изменила свой цвет на Халактырском пляже. В ходе проверки эксперты обнаружили массу мертвых морских обитателей. В результате инцидента возбудили уголовные дела, отмечает РИА "Новости".

Накануне в СК заявили, что главной версией произошедшего для следственных органов остается природная катастрофа. С таким сообщением выступила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.