Можно обойтись без специального оборудования

Предметы мебели, паркет и другие изделия, сделанные из дерева, имеют свойство со временем деформироваться. На поверхности могут образоваться вмятины, которые совсем не радуют глаз. Если под рукой нет специального оборудования, то на помощь придет полезный лайфхак.

Однако здесь есть один нюанс. Дерево не должно быть покрыто лаком или краской. Иначе велика вероятность испортить покрытие.

Как выправить вмятины

Для этого вам понадобятся утюг, марлевая тряпка и вода.

Намочите марлю в воде и постелите ее на деформированное место.

Разогрейте утюг и пройдитесь им по ткани.

Чтобы добиться нужного эффекта, нужно постоянно смачивать марлю.

По окончании процедуры покройте деформированную часть дерева специальным маслом или мастикой.

Однако такой способ подойдет не любому виду дерева. При таком методе вмятины на изделиях из дуба пропадают полностью. На орехе остается небольшой след. А вот что касается сосны, то дефекты не исчезают, а лишь немного заглаживаются.

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