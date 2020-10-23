Подскочившее в стоимости сырье приведет к росту цен на самые обычные товары

Продукты питания продолжают расти в цене из-за дорожания их себестоимости. По словам главы профсоюза поставщиков и производителей "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова, здесь играет роль валюта – аграрии не собираются понижать цены, установленные на мировом рынке. И в самое ближайшее время наценка на товары массового потребления может серьезно подскочить.

Прежде всего, отметил Востриков, трудности из-за повышения себестоимости товаров испытывает перерабатывающий пищепром. Цены на сырьевые ресурсы поднимаются – в итоге предприятие объявляет себя банкротом, либо все-таки получает шанс выстоять в условиях подорожания.

Что касается магазинов, то их заработок не зависит от входных цен – из-за крупного товарооборота розничная торговля неплохо "наваривается", делая большую наценку. А вот сами производители весьма сильно рискуют, периодически становясь банкротами.

Как отмечает специалист, в самое ближайшее время в цене вырастут макаронные изделия, так как в основном они производятся на основе пшена. А рыночные цены на макароны уже достигли многолетнего максимума, сообщает "Вечерняя Москва".

Такая же ситуация коснется фуража – пшеницы, отправляемой на корм скоту. Речь идет о ячмене, пшене пятого класса и фуражной кукурузе. Как следствие, вырастет стоимость молока и мяса – из-за подорожания фуража животноводы взвинтят свои наценки, считает Востриков.

Продолжать расти цены на рыбные товары. По словам основателя сети рыбных магазинов Алексея Рудько, стоимость рыбы всегда поднимается – из-за подорожания топлива и усложнения логистики. 80% улова на Дальнем Востоке отправляется в Азию – речь идет о морепродуктах весьма высокого качества. В РФ же оставляется примерно 10% – "для отвода глаз".

Как отметил Рудько, можно было избежать такого сценария, если власти пошли бы на ограничения или запрет рыбного экспорта. Внутренний рынок смог бы повысить предложение.

Ранее эксперты заявили, что из-за роста инфляции в России могут активно вырасти в цене товары массового потребления.