Президент Белоруссии назвал неожиданное средство от COVID-19

Президент Белоруссии назвал неожиданное средство от COVID-19
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька считает, что хорошим лекарством будет популярный молочный продукт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз отметил, что против коронавируса есть отличное народное средство. Во время посещения Слуцкого сыродельного комбината Батька сообщил, что с инфекцией из Китая поможет побороться обычный белорусский сыр. 

Об этом стало известно из видео, которое опубликовал официальный телеграм-канал лидера Республики "Пул№1". 

Лукашенко во время встречи также рассказал о том, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая. У Белоруссии, по словам президента, есть разноуровневая система лечения больных. Также Батька отметил, что важно придерживаться здорового образа жизни, тогда течение недуга в случае заражения может пройти легче. 

Как передает слова президента БЕЛТА, он посоветовал народу нормально жить, но готовиться к любой болезни  

Лукашенко также призвал белорусов не прятаться, но носить маски в общественных местах, а главное – не психовать.

Ранее президент Белоруссии рассказывал о том, что от коронавируса может защитить баня с водкой и трактор, а также если гладить маски горячим утюгом. 

Полина ИВАНОВА

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