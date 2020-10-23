Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз отметил, что против коронавируса есть отличное народное средство. Во время посещения Слуцкого сыродельного комбината Батька сообщил, что с инфекцией из Китая поможет побороться обычный белорусский сыр.
Об этом стало известно из видео, которое опубликовал официальный телеграм-канал лидера Республики "Пул№1".
Лукашенко во время встречи также рассказал о том, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая. У Белоруссии, по словам президента, есть разноуровневая система лечения больных. Также Батька отметил, что важно придерживаться здорового образа жизни, тогда течение недуга в случае заражения может пройти легче.
Как передает слова президента БЕЛТА, он посоветовал народу нормально жить, но готовиться к любой болезни
Лукашенко также призвал белорусов не прятаться, но носить маски в общественных местах, а главное – не психовать.
Ранее президент Белоруссии рассказывал о том, что от коронавируса может защитить баня с водкой и трактор, а также если гладить маски горячим утюгом.
Для европейской страны подобные действия - революционный шаг
Действующая власть Белоруссии тянет время, чтобы остаться при своих интересах