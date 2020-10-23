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Осень – то время, когда огородники собирают последний урожай, после чего подготавливают растения к зимовке. Яблоня не является исключением. Для того, чтобы на следующий год дерево принесло большое количество плодов, необходимо правильно за ним ухаживать.
Давайте разберемся, что и в какой последовательности нужно делать.
Здесь на помощь придут медный купорос и мочевина.
Проводить обработку необходимо в середине или конце осени. Лучше всего заниматься опрыскиванием в безветренную и сухую погоду. При этом на себя нужно надеть защитный костюм, маску и перчатки.
Если вы прибегаете к помощи медного купороса, то соблюдайте следующие пропорции: 200 граммов средства на 10 литров воды. Если собираетесь использовать мочевину, то разведите 700 граммов удобрения на 10 литров воды.
Опрыскивать яблони нужно только свежеприготовленным раствором. В противном случае его полезные свойства исчезнут.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как спасти яблоню от болезней с помощью правильной обрезки.
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