Немного усилий сейчас - и новый урожайный сезон порадует обилием и качеством плодов

Осень – то время, когда огородники собирают последний урожай, после чего подготавливают растения к зимовке. Яблоня не является исключением. Для того, чтобы на следующий год дерево принесло большое количество плодов, необходимо правильно за ним ухаживать.

Давайте разберемся, что и в какой последовательности нужно делать.

Возьмите грабли и расчистите землю у основания стволов. Избавьтесь от опавшей листвы – в ней могут обитать вредители. Перекопайте землю на расстоянии полуметра от стволов. Добавьте удобрения – фосфор и калий. Побелите стволы. Это необходимо для того, чтобы весной спасти кору от палящего солнца. Займитесь обрезкой деревьев. Удалите все больные и сухие ветви. Обработайте яблони специальными средствами от вредителей.

Здесь на помощь придут медный купорос и мочевина.

Проводить обработку необходимо в середине или конце осени. Лучше всего заниматься опрыскиванием в безветренную и сухую погоду. При этом на себя нужно надеть защитный костюм, маску и перчатки.

Если вы прибегаете к помощи медного купороса, то соблюдайте следующие пропорции: 200 граммов средства на 10 литров воды. Если собираетесь использовать мочевину, то разведите 700 граммов удобрения на 10 литров воды.

Опрыскивать яблони нужно только свежеприготовленным раствором. В противном случае его полезные свойства исчезнут.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как спасти яблоню от болезней с помощью правильной обрезки.