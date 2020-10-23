Супругу лидера КНДР никто не видел с января

Жена Ким Чен Ына исчезла - Ли Соль Чжу не появлялась на публике больше девяти месяцев. Журналисты забили тревогу, решив, что супруги северокорейского лидера и вовсе может не быть в живых.

В последний раз Ли Соль Чжу видели в конце января, когда она вместе с мужем ходила на новогоднее представление в Пхеньяне. Пару запечатлели государственные СМИ. С тех пор 31-летняя супруга Ким Чен Ына в свет не выходила. Не было ее и на военном параде 10 октября на площади Ким Ир Сена.

Журналисты выдвигают самые разные теории. По одной из версий, Ли Соль Чжу могли казнить. Также The Sun пишет, что жена лидера Северной Кореи может быть серьезно больна.

А вот источники Daily NK в Северной Корее сообщили, что супруга Ким Чен Ына могла пропасть или из-за ухода за больной тетей мужа, или из-за страха заразиться коронавирусом. Впрочем, истинная причина до сих пор неизвестна.

Это уже не первое загадочное исчезновение в семье северокорейского лидера за этот год. Только самого Ким Чен Ына "теряли" дважды, и даже ходили слухи о его смерти. В августе СМИ писали, что руководитель КНДР находится в коме.

Кстати, младшую сестру Ким Ё Чжон, которой Ким Чен Ын передал часть своих полномочий, тоже не видели с лета. По слухам, лидер Республики мог казнить родственницу из страха конкуренции.