Что случилось сегодня: последние новости на 23 октября

Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Швеция готовится к войне с Россией, несмотря на отсутствие каких-либо предпосылок. На Украине боятся ответа РФ на строительство военных баз НАТО. Самые главные события дня – в нашем материале. Армия Швеция впервые за двести лет решила нарастить закупки оружия из-за "действий России". Стокгольм боится нападения Москвы, поэтому хочет быть готовым к конфликту. В России же объяснили такой шаг Швеции тем, что она пытается услужить своему "хозяину", то есть США.

Стало известно, что тяжелая ракета С-300В4 способна уничтожать гиперзвуковые цели.

В Карабахе впервые появилась жертва среди русских солдат. Политика В США идет предвыборная гонка. На дебатах действующий президент Дональд Трамп обвинил своего соперника Джо Байдена, что он не помешал воссоединению России с Крымом.

На Украине предположили, какой будет ответ России, если Киев построить базы НАТО на Черноморском побережье. Для Незалежной это ничем хорошим не обернется.

Эксперт полагает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переиграет оппозицию с помощью ультиматума Светланы Тихановской. Это позволит Минску отложить Конституционную реформу.

Евросоюз придумал, как надавить на Россию с помощью антидемпенговых пошлин на товары. Жизнь Эксперты опасаются, что если будет введен новый регламент розничной торговли, то самая важная информация о товаре может исчезнуть с упаковки.

У Польши сегодня возникла проблема, из-за чего Белоруссия временно приостановила прокачку российской нефти по трубе "Дружба", но неисправность быстро устранили. Шоу-бизнес Бывший адвокат Эльман Пашаев раскритиковал Михаила Ефремова, назвав его жалким человеком.

Никита Михалков намерен судиться с поклонником, который использовал в своем "Ютуб" видеоролики "Бесогон ТВ".

Стало известно, как сложилась судьба звезды "Улиц разбитый фонарей" Сергея Селина. Оказывается, актер бросил жену ради молодой девушки.