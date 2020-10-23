Соловьев разнес Галкина за поддакивание Навальному

Соловьев разнес Галкина за поддакивание Навальному
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналист напомнил, что пародистам не стоит лезть в политику

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал юмориста Максима Галкина, набросившегося на режиссера Тиграна Кеосаяна, обозвав программу последнего "заказным шлаком". По словам журналиста, оскорбление коллег – далеко не самый лучший шаг.

Ранее Галкин прокомментировал с соцсетях одну из программ режиссера Кеосаяна, в которой разъяснялась ситуация вокруг Алексея Навального. Юморист назвал передачу коллеги "*** [ужасом – прим. ред.]", выразив все свои мысли в блоге оппозиционера, который и был главным предметом обсуждения в передаче.

По словам телеведущего, Галкин испытывает к режиссеру банальную зависть. Несмотря на доказанный талант и способности, юморист решил войти явно не в свой жанр.

"Тут вы не очень просвещенный человек. Однако вы страстно желаете понравиться всем оппозиционерам. Вы считаете, что из-за этого вас никто не спросит о том, как вы, такой богатый, работаете на канале, который частично финансируется государством?" – прокомментировал ситуацию Соловьев.

Журналист также заявил, что Навальный многократно высказывался с откровенным негативом о евреях, к которым относится и сам Галкин.

Стоит отметить, что супруг Аллы Пугачевой все чаще делает пародии на политических персон: так, не давно юморист спародировал президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, далеко не всем удалось по достоинству оценить работу Максима.

Егор МАЛКОВ

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Галкин чмо,умирающее от старой жены!
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