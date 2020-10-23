Исследование может сильно навредить здоровью пациента

Некоторые зараженные коронавирусом тут же стремятся сделать компьютерную томографию легких, однако эта процедура нужна далеко не всем. В каких случаях исследование провести стоит, рассказал врач.

Главный внештатный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням Ирина Шилкина объяснила, что КТ нужно проводить только при сильном кашле и отдышке. Делать это лучше всего на ранней стадии, а спустя 5-7 дней болезни с исследованием справится и рентген.

Инфекционист отметила, что во время КТ человек получает большую дозу радиационного излучения, поэтому проводить процедуру просто так точно не стоит. В любом случае, решение о необходимости исследования должен принимать врач, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В России сегодня зафиксировали очередной антирекорд по коронавирусу. За сутки инфекцию подхватили 17 340 человек.