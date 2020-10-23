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Стало известно о том, что Михаил Ефремов с самых первых дней находится в VIP-камере московского СИЗО "Водник". Туда актера поместили после участия в пьяном ДТП.
Сообщается, в распоряжении артиста находятся собственный санузел, холодильник и обеденный стол. В общем, все то, чего нет у других заключенных.
Артист не питается тюремной едой. Каждый день он заказывает различные блюда из столичных ресторанов, передает телеграм-канал Life Shot.
Также отмечается, что Ефремов много читает и спит.
Напомним, в скором времени Михаила Олеговича могут отправить в подмосковную колонию общего режима. Есть еще один вариант – остаться в хозотряде СИЗО.
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