Ефремов сидит в VIP-камере

Артист пользуется преимуществом перед другими заключенными

Стало известно о том, что Михаил Ефремов с самых первых дней находится в VIP-камере московского СИЗО "Водник". Туда актера поместили после участия в пьяном ДТП.

Сообщается, в распоряжении артиста находятся собственный санузел, холодильник и обеденный стол. В общем, все то, чего нет у других заключенных.

Артист не питается тюремной едой. Каждый день он заказывает различные блюда из столичных ресторанов, передает телеграм-канал Life Shot.

Также отмечается, что Ефремов много читает и спит.

Напомним, в скором времени Михаила Олеговича могут отправить в подмосковную колонию общего режима. Есть еще один вариант – остаться в хозотряде СИЗО. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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