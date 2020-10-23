Как сеять астры под зиму: полезные советы

Как сеять астры под зиму: полезные советы
Фото: pixabay.com
Следование советам поможет вырастить здоровые цветы

Астры – любимые цветы многих садоводов. Далеко не все знают, что эти растения желательно сажать под зиму. На это есть несколько причин. Во-первых, снижается риск подхватить заболевание под названием фузариоз. Во-вторых, пережившие зиму всходы будут более крепкими и выносливыми.

Когда сажать астры

Заниматься посадкой астр нужно тогда, когда температура воздуха станет минусовой. Как правило, благоприятный период наступает в ноябре.

Также необходимо дождаться, когда землю покроет тонкая мерзлая корочка.

Как правильно сеять астры

  • Выберете место для посадки цветов. Затем разведите костер, чтобы прогреть почву и избавиться от возбудителей грибковых заболеваний.
  • Полученную золу распределите по всей грядке, отведенной под астры. При этом нежелательно использовать грабли, так как есть риск захватить необработанную землю.
  • Выройте бороздки глубиной около двух сантиметров. Они должны располагаться на расстоянии десяти сантиметров друг от друга.
  • Распределите семена астр по бороздкам. Сверху присыпьте их рыхлой питательной землей или обычным покупным грунтом.

Для того, чтобы минимизировать риск заражения цветов грибковыми инфекциями, на клумбах вместе с ними нужно сажать растения, выделяющие фитонциды. К ним относятся настурция, календула и другие.

Ранее "Утро.ру" рассказало, для чего нужно обрезать астры и некоторые другие цветы осенью. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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