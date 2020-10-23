Следование советам поможет вырастить здоровые цветы

Астры – любимые цветы многих садоводов. Далеко не все знают, что эти растения желательно сажать под зиму. На это есть несколько причин. Во-первых, снижается риск подхватить заболевание под названием фузариоз. Во-вторых, пережившие зиму всходы будут более крепкими и выносливыми.

Когда сажать астры

Заниматься посадкой астр нужно тогда, когда температура воздуха станет минусовой. Как правило, благоприятный период наступает в ноябре.

Также необходимо дождаться, когда землю покроет тонкая мерзлая корочка.

Как правильно сеять астры

Выберете место для посадки цветов. Затем разведите костер, чтобы прогреть почву и избавиться от возбудителей грибковых заболеваний.

Полученную золу распределите по всей грядке, отведенной под астры. При этом нежелательно использовать грабли, так как есть риск захватить необработанную землю.

Выройте бороздки глубиной около двух сантиметров. Они должны располагаться на расстоянии десяти сантиметров друг от друга.

Распределите семена астр по бороздкам. Сверху присыпьте их рыхлой питательной землей или обычным покупным грунтом.

Для того, чтобы минимизировать риск заражения цветов грибковыми инфекциями, на клумбах вместе с ними нужно сажать растения, выделяющие фитонциды. К ним относятся настурция, календула и другие.

Ранее "Утро.ру" рассказало, для чего нужно обрезать астры и некоторые другие цветы осенью.