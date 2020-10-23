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Астры – любимые цветы многих садоводов. Далеко не все знают, что эти растения желательно сажать под зиму. На это есть несколько причин. Во-первых, снижается риск подхватить заболевание под названием фузариоз. Во-вторых, пережившие зиму всходы будут более крепкими и выносливыми.
Когда сажать астры
Заниматься посадкой астр нужно тогда, когда температура воздуха станет минусовой. Как правило, благоприятный период наступает в ноябре.
Также необходимо дождаться, когда землю покроет тонкая мерзлая корочка.
Как правильно сеять астры
Для того, чтобы минимизировать риск заражения цветов грибковыми инфекциями, на клумбах вместе с ними нужно сажать растения, выделяющие фитонциды. К ним относятся настурция, календула и другие.
Ранее "Утро.ру" рассказало, для чего нужно обрезать астры и некоторые другие цветы осенью.
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