Температура воздуха будет выше нормы

Жителям Подмосковья в выходные понадобятся зонтики из-за сильных дождей. При этом погода будет приятной для прогулок – в регионе воздух будет прогреваться до +14°C.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец интернет-изданию "Подмосковье сегодня", на следующей неделе также россиян ждет комфортная погода. Ночью столбики термометров будут показывать 0°C, а днем – до +10°C.

А вот обещанного снега не будет еще некоторое время.