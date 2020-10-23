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Украинцы, которые по каким-то причинам остались жить в России, – неполноценные и конченные люди. Спокойно жить с "москалями" нормальный человек бы точно не стал. Очередным русофобским высказыванием поделился украинский радикал Дмитрий Корчинский.
Политик назвал большинство россиян отвратительными, поэтому, по его мнению, оставшиеся в соседнем государстве украинцы должны или устроить диверсию, или как можно скорее вернуться на родину. Даже тех, кто жил в России до войны, Корчинский считает людьми "не лучшего качества".
"Те, кто там остались, эти сотни тысяч или миллионы украинцев, это украинцы самого худшего сорта",
– сделал радикальное заявление журналист. По его словам, жить в российской обстановке просто невозможно и "нормальный" украинец уже что-нибудь бы там "подорвал".
Корчинский добавил в интервью на Ютуб-канале ISLND TV, что жители России кардинально отличаются от своих соседей образом мышления, поэтому понять, что действительно "творится в их голове", невозможно.
Напомним, ранее Корчинский предложил взорвать водохранилище на Украине, чтобы жители Крыма точно остались без воды.
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