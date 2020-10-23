"Украинцы худшего сорта": в Незалежной обругали эмигрировавших в Россию граждан

"Украинцы худшего сорта": в Незалежной обругали эмигрировавших в Россию граждан
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Нормальный человек должен был устроить в соседней стране диверсию, считают радикалы

Украинцы, которые по каким-то причинам остались жить в России, – неполноценные и конченные люди. Спокойно жить с "москалями" нормальный человек бы точно не стал. Очередным русофобским высказыванием поделился украинский радикал Дмитрий Корчинский.

Политик назвал большинство россиян отвратительными, поэтому, по его мнению, оставшиеся в соседнем государстве украинцы должны или устроить диверсию, или как можно скорее вернуться на родину. Даже тех, кто жил в России до войны, Корчинский считает людьми "не лучшего качества".

"Те, кто там остались, эти сотни тысяч или миллионы украинцев, это украинцы самого худшего сорта",

– сделал радикальное заявление журналист. По его словам, жить в российской обстановке просто невозможно и "нормальный" украинец уже что-нибудь бы там "подорвал".

Корчинский добавил в интервью на Ютуб-канале ISLND TV, что жители России кардинально отличаются от своих соседей образом мышления, поэтому понять, что действительно "творится в их голове", невозможно.

Напомним, ранее Корчинский предложил взорвать водохранилище на Украине, чтобы жители Крыма точно остались без воды.

Карина СИРАЗОВА

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мнение этого персонажа очень важно раз российск издание его транслирует,может цитаты адольфа и его сподвижников начнете здесь публиковать,редакция *Утро*?
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