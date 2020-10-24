Обращение к Путину из Карабаха назвали нарушением этики

Обращение к Путину из Карабаха назвали нарушением этики
Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Глава Республики исказил ряд исторических фактов

Обращение лидера непризнанной НКР Араика Арутюняна к президенту России Владимиру Путину нарушило этические нормы. Кроме того, в письме были искажены исторические факты. Такое заявление сделал председатель азербайджанской общины Республики Турал Гянджалиев.

Слова Арутюняна о царствах Нагорного Карабаха Гянджалиев назвал ложными. Он напомнил о Кюрекчайском договоре 1805 года карабахского правителя Ибрагим-Халил-ханом с Россией.

Сам глава азербайджанской общины – вынужденный переселенец из Шуши, который вместе с миллионов беженцев покинул дом из-за политики Армении, отметил он. Гянджалиев добавил: он и другие переселенцы возмущены ложью Еревана.

Во время армянской оккупации было уничтожено огромное культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе, в том числе пострадала и Русская православная церковь в Шуше, заявил депутат. 

"Армянская община Нагорного Карабаха будет жить вместе с азербайджанской общиной в пределах Азербайджана и будет пользоваться экономическими возможностями страны",

– заключил Турал Гянджалиев. Его слова приводит NEWS.ru.

Напоним, что глава Нагорного Карабаха обратился к Путину накануне с просьбой сделать все возможное для прекращения боевых действий в Республике. Президенту также напомнили, что когда-то регион был частью Российской Империи.

Карина СИРАЗОВА

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