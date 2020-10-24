Какие доплаты можно получить от ПФР: раскрыты 6 способов

Необходимо соблюдение ряда условий

Россиянам напомнили о способах получения дополнительных выплат к пенсии. Названо шесть вариантов, для которых должны быть соблюдены специальные условия.

Первый способ

Если работодатель отчислял деньги на накопительную часть пенсии, но к моменту ее оформления итоговая сумма получилась небольшой, то можно получить эту накопительную часть в качестве единовременной выплаты.

В случае, если такая выплата вышла большой, то ее выплачивают в течение нескольких месяцев по частям.

Второй способ

Пенсионер может получить социальные доплаты в случае, если у него недостаток трудового стажа и назначенная пенсия оказалась ниже прожиточного минимума.

Третий способ

На дополнительное обеспечение к пенсии могут рассчитывать несколько категорий граждан: участники Великой Отечественной войны, участники военных действий, которые получили травму, заболели или стали инвалидами во время службы, вдовы военных, которые погибли при исполнении, узники концлагерей.

Четвертый способ

Инвалиды, участники боевых действий и ветераны ВОВ могут получить единую денежную выплату.

Пятый способ

Граждане, попадающие под предыдущие льготы, могут рассчитывать на льготы от государства. Она может быть представлены двумя способами: деньгами, в размере 1 155 рублей, либо в виде социальных услуг – к примеру, оплаты медикаментов, еды или расходов на транспорт.

Шестой способ

Мужчины и женщины, чей возраст на 6 месяцев выше установленного пенсионного порога, могут претендовать на страховую пенсию. Для этого должны быть накоплены пенсионные баллы в достаточном количестве, а также опыт работы.

Ранее стало известно, что определенной категории россиян выплатят по 10 тысяч рублей на фоне пандемии.