Власти пытаются решить возникшую ситуацию

Жители Геленджика стали заложниками водной проблемы в регионе. Из-за засухи, которая уже длительное время продолжается на Юге страны, в городе не хватает ресурсов для обеспечения домов пресной водой. Сейчас ее подают лишь дважды в сутки по полтора часа.

Реки и водоемы, которые находятся в близи города, пересохли. Власти ищут новые пути решения возникшей проблемы в регионе.

"Я сейчас сам увидел, специально проехал, посмотрел, тут даже какой-то влаги в русле не осталось. Тут даже ни то, что ручеёк, здесь просто пересохшая река", – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время объезда.

По его словам, нужно задействовать альтернативные способы устранения возникшей проблемы.

Сейчас около Геленджика из 35 водозаборных скважин работают лишь 4. Объемы добычи воды пришлось снизить более, чем в два раза, пишет "Вести.ру".

Похожая ситуация сейчас наблюдается и в Крыму. Проблемы с водой там начались еще с 2014 года, когда Украина перекрыла доступ к Северо-Крымскому каналу. Однако засуха серьезно усугубила ситуацию. В Кремле рассказали о переговорах с Незалежной по этому вопросу.