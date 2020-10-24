Средство для водителей при уборке дома оказалось не менее эффективным

Избавиться от разводов на стеклах бывает непросто – порой с этим не справляются даже дорогие моющие средства. Некоторые хозяйки пользуются народными методами. Приготовленный в домашних условиях раствор для окон не содержит химии, кроме того, он намного эффективнее и дешевле магазинных очистителей.

Как избавиться от разводов на стекле в домашних условиях

Секрет средства для окон очень прост: для этого понадобится немного чая и воды. Завариваем несколько пакетиков – около четырех – в 250 мл воды. Чтобы чай был крепким, держим заварку не меньше пяти минут.

Затем наливаем в пульверизатор и используем как привычное средство для стекол. Такое народное средство отлично отмывает грязь, при этом не оставляя разводов. Кроме того, заварка не сушит кожу рук и не имеет привычного токсичного запаха, как многие магазинные средства.

Для непревзойденного результата окна и зеркала лучше всего насухо протирать бумагой или салфетками.

Есть и второй способ отмыть окна без разводов – для этого понадобится особое приспособление для водителей. Лучше тряпок из микрофибры с очисткой справится автомобильная салфетка, или искусственная замша. Стекла после мытья сразу оказываются сухими – их не нужно протирать еще раз, несмотря на то, что сама тряпка влажная.

А вот чтобы стекла на очках и в ванной не запотевали, их можно протереть одним популярным средством, ежедневно используемом в быту.