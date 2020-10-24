Курс рубля
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- Россияне переходят на расчеты наличными
Стало известно о негласных мерах Лондона против Москвы, а США и НАТО провели тайную подготовку к войне с Россией – эти и другие события в ежедневной подборке новостей.
Политика
Американцам пришлось извиняться перед Россией за скандал, который спровоцировали санкции в отношении страны.
В Крыму ответили Трампу, который до этого рассказал о причинах потери полуострова Украиной.
Лондон предпринял ряд секретных мер в отношении России после отравления Скрипалей. Подробности выдал экс-советник премьер-министра страны.
Команда Зеленского довела Порошенко до истерики. Экс-президент кричал и замахивался кулаком.
Мария Захарова заявила, что немцам не мешало бы подучить историю. Поводом стали слова о противостоянии НАТО и России.
Армия
Штаты вместе с НАТО тайно готовятся к войне с Россией.
Конструктор и генерал сгорели заживо во время тестирования ракеты Р-16. Вспоминаем подробности трагедии.
Жизнь
Названы дополнительные шесть способов получения доплат к пенсии.
Крымская проблема затронула еще один регион России.
Шоу-бизнес
Коллеги Чулпан Хаматовой рассказали, что артистка может ждать четвертого ребенка.
Гальцева заподозрили в романе с молодой актрисой.
В СМИ появилась информация, что Данила Козловский подал вместе с женой заявление на развод.
Информацию выдал экс-советник премьера Британии