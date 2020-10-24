Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Стало известно о негласных мерах Лондона против Москвы, а США и НАТО провели тайную подготовку к войне с Россией – эти и другие события в ежедневной подборке новостей.

Политика

Американцам пришлось извиняться перед Россией за скандал, который спровоцировали санкции в отношении страны.

В Крыму ответили Трампу, который до этого рассказал о причинах потери полуострова Украиной.

Лондон предпринял ряд секретных мер в отношении России после отравления Скрипалей. Подробности выдал экс-советник премьер-министра страны.

Команда Зеленского довела Порошенко до истерики. Экс-президент кричал и замахивался кулаком.

Мария Захарова заявила, что немцам не мешало бы подучить историю. Поводом стали слова о противостоянии НАТО и России.

Армия

Штаты вместе с НАТО тайно готовятся к войне с Россией.

Конструктор и генерал сгорели заживо во время тестирования ракеты Р-16. Вспоминаем подробности трагедии.

Жизнь

Названы дополнительные шесть способов получения доплат к пенсии.

Крымская проблема затронула еще один регион России.

Шоу-бизнес

Коллеги Чулпан Хаматовой рассказали, что артистка может ждать четвертого ребенка.

Гальцева заподозрили в романе с молодой актрисой.

В СМИ появилась информация, что Данила Козловский подал вместе с женой заявление на развод.