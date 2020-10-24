Что случилось сегодня: последние новости на 24 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 24 октября
Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Стало известно о негласных мерах Лондона против Москвы, а США и НАТО провели тайную подготовку к войне с Россией – эти и другие события в ежедневной подборке новостей. 

Политика

Американцам пришлось извиняться перед Россией за скандал, который спровоцировали санкции в отношении страны. 

В Крыму ответили Трампу, который до этого рассказал о причинах потери полуострова Украиной. 

Лондон предпринял ряд секретных мер в отношении России после отравления Скрипалей. Подробности выдал экс-советник премьер-министра страны. 

Команда Зеленского довела Порошенко до истерики. Экс-президент кричал и замахивался кулаком.

Мария Захарова заявила, что немцам не мешало бы подучить историю. Поводом стали слова о противостоянии НАТО и России.

Армия

Штаты вместе с НАТО тайно готовятся к войне с Россией. 

Конструктор и генерал сгорели заживо во время тестирования ракеты Р-16. Вспоминаем подробности трагедии.

Жизнь

Названы дополнительные шесть способов получения доплат к пенсии. 

Крымская проблема затронула еще один регион России. 

Шоу-бизнес

Коллеги Чулпан Хаматовой рассказали, что артистка может ждать четвертого ребенка. 

Гальцева заподозрили в романе с молодой актрисой. 

В СМИ появилась информация, что Данила Козловский подал вместе с женой заявление на развод. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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