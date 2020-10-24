Мир находится под угрозой

Третья мировая война уже началась – такого мнения придерживается бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Он уверяет, что коронавирус был искусственно создан в пробирке, а пандемия стала первым этапом скрытого противостояния.

Никулин уверяет, что многие придерживаются подобной позиции. В пример он привел заявления бывшего санитарного врача России Геннадия Онищенко, который заявил, что у пандемии наблюдаются признаки гибридной войны, и он не исключает, что вирус мог быть доработан человеком.

"По сути, с пандемии началась Третья мировая война. Это только начало", – рассказал он в интервью URA.RU.

Он уверен, что противостояние будет совсем иным, нежели люди представляют его себе. Стороны откажутся от ядерного оружия и массовых разрушений в пользу более тонкого воздействия – например, вирусов.

Никулин полагает, что COVID разработали в лабораториях американского Форт Детрика втайне от властей страны. Он уверяет, что все началось еще в прошлом году после вспышки в Мэриленде неизвестной болезни.

"После этого в августе выходили статьи о начале новой легочной болезни в США, которую назвали "болезнью вэйперов", – делится Никулин.

Тогда Трамп требовал запретить продажу вейпов в стране, поскольку не знал, что дело в новой эпидемии. Эксперт уверяет, что частные подрядчики Пентагона могут делать все, что им заблагорассудится, не отчитываясь при этом перед властями страны.

Никулин считает, что нужно создать специальный контроль за потенциальными угрозами для человечества, иначе весь мир окажется под угрозой.