Хитрость будет полезна для садоводов в следующем году

Перед тем, как заняться рассадой для огурцов, опытный садовод должен озаботиться вопросом соседства растений. Ведь далеко не все могут ужиться друг другом. Однако есть такие культуры, которые прекрасно дружат и, что самое приятное, это дает большие плоды. Комбинированные посадки – одна из главных хитростей, которые помогают добиться большого урожая.

Что посадить рядом с огурцами

Полезным соседом для огуречного куста станет горох или спаржевая фасоль. Их главная особенность заключается в том, что они насыщают почву азотом и массой питательных веществ, которые подходят огурцам. В некоторых случаях можно добиться повышения урожая в два раза. Важное замечание: результаты будут в том случае, если за растениями правильно ухаживать и посадить их на плодородной земле. После сбора плодов у бобовых срезают стебли, а корни оставляют в земле.

Хорошо пойдет рост огурцов если рядом будет располагаться свекла. Однако это справедливо, в большей степени, для ранних сортов. Ее нужно убирать до того, как кусты огурцов пойдут в активный рост. Если свекла будет посажена в затемненном месте, сделать это вовремя не выйдет.

Ужиться смогут и посаженные рядом огурцы с кукурузой – ее стебли можно использовать в качестве опоры для огуречных кустов. При выращивании кукурузы следует опрыскивать ее специальными стимуляторами роста и производить опыление в ручную.

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