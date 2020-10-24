Смешные анекдоты на 25 октября

С подборкой шуток от "Утро.ру" выходные пройдут в несколько раз веселей

– Эх, как же быстро летит время! Помню, как они были совсем маленькими...

– Милый, это не время, это усилия хирурга.





– Подскажите, что случилось с вашей супругой? Она какая-то дерганая в последнее время, хотя вы же вроде недавно в отпуске вместе были.

– Понимаете какое дело, мы просто в горы поехали, где очень хорошее эхо, а моя супруга привыкла, что последнее слово всегда остается за ней.





Встречаются две подруги:

– Боже мой, как ты похудела! Срочно делись секретом.

– Да какой тут секрет, просто ходишь в день по три часа по дорожке и все.

– А что с питанием делать?

– Ничего! Все эти три часа ты ничего не жрешь!





Муж купил себе автомобиль. Жена садится и негодующе начинает на него ругаться:

– Ну и как мне на этой машине ездить! В автошколе меня учили на двух педалях, а тут всего одна! Ты это специально?

– У меня автомат!

– Ах, ты мне еще и угрожаешь!





Эту ночь я знатно веселилась вместе с комаром. Он все время пил и пел, а ему аплодировала.





Сын спрашивает отца:

– Пап, а почему некоторые кровати называются полутораспальными?

– Потому на ней спит папа и его половинка – твоя мать.



