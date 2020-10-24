Смешные анекдоты на 25 октября

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– Милый, это не время, это усилия хирурга.
– Понимаете какое дело, мы просто в горы поехали, где очень хорошее эхо, а моя супруга привыкла, что последнее слово всегда остается за ней.
– Боже мой, как ты похудела! Срочно делись секретом.
– Да какой тут секрет, просто ходишь в день по три часа по дорожке и все.
– А что с питанием делать?
– Ничего! Все эти три часа ты ничего не жрешь!
– Ну и как мне на этой машине ездить! В автошколе меня учили на двух педалях, а тут всего одна! Ты это специально?
– У меня автомат!
– Ах, ты мне еще и угрожаешь!
– Пап, а почему некоторые кровати называются полутораспальными?
– Потому на ней спит папа и его половинка – твоя мать.
Информацию выдал экс-советник премьера Британии