Родители ЦАР высоко оценили российские подарки детям

Дети ЦАР сегодня получили подарки от России. Это были футбольные мячи, игрушки и сладости, привезенные российским бортом вместе с очередной партией бронеавтомобилей. Всего было привезено более 100 тыс. игрушек.

Президент страны Фостен-Арканж Туадера и глава минобороны Мари-Ноэль Кояра встретили российский Ан-124 в аэропорту столицы ЦАР – Банги. Затем прошла торжественная церемония, во время которой глава страны и министр принимали подаренную военную технику.

Затем бронеавтомобили прошли парадом по улицам города. Но БРДМ-2 – не единственное, что Россия передала ЦАР. Маленькие жители страны получили от РФ подарки в виде мячей, матрешек и мягких игрушек. Центральноафриканские родители высоко оценили российские подарки.

В соцсетях появилось много сообщений с благодарностью. Пользователи пишут, что РФ заботится об их детях, которые в будущем смогут стать футболистами. Также дети сфотографировались со своими подарками на фоне бронетехники – еще одно приятное воспоминание для малышей.

Действия России подкрепляют намерения сотрудничать с ЦАР и дальше. Местные жители видят это и поэтому относятся к РФ с доверием. Об этом свидетельствуют и опросы в социальных сетях. Почти 90% проголосовавших жителей ЦАР считают Россию большим другом своей страны.

Анна СОРОКИНА

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