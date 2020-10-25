Украинка без белья задрала юбку перед Зеленским и его женой

Украинка без белья задрала юбку перед Зеленским и его женой
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Скандал произошел на глазах у журналистов

На Украине проходят местные выборы, участие в  которых принял и сам президент страны Владимир Зеленский вместе с женой Еленой. Во время того, как лидер украинцев и его супруга шли к избирательному участку, произошел неприятный инцидент. 

Перед зданием, где собрались журналисты, появилась и активистка движения Femen, которая придерживается невысокого мнения о президенте Украины. Девушка неожиданно задрала юбку, когда к участку шли Зеленские. Трусов на активистке не оказалось. На внутренней стороне юбки было написано, что "Zexist", что означает: Зеленский – сексист. 

Об этом сообщает издание "Страна.ua". Девушку скрутили сотрудники охраны Зеленского и задержали, передает НТВ. 

Украина сегодня не только выбирает, кто пройдет в органы местного самоуправления. Украинцы также примут участие в опроснике Зеленского, из-за которого на него подали в суд. 

При этом США в любой момент готовы свергнуть президента Незалежной. 

Полина ИВАНОВА

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