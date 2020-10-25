Смешные анекдоты на 26 октября

Смешные анекдоты на 26 октября
Клоуны. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шутки от "Утро.ру" скрасят первый рабочий день на неделе, несмотря на непогоду
  • Последнее время стал задаваться вопросом, а рост экономики, он тоже может протекать бессимптомно?
  • Мой горячо любимый супруг поддерживает меня в любых начинаниях.

Он всегда заявляет:

– Делай, что хочешь! Только отвали…


  • Студентка тщетно пытается написать ответ на вопрос из экзаменационного билета. Ее терзания замечает преподаватель. Он подходит к молодой девушке и спрашивает:

– Милая, а вы этой ночью свободны?

Студентка покраснела, засмущалась, но решилась:

– Да!

– Вот и употребите ее на изучение моего предмета!


  • Супруги вышли прогуляться в парке. Жена некоторое время наблюдает за мужем, потом начинает ему выговаривать:

– Ты каждую симпатичную девушку рассматриваешь так, будто бы забываешь, что у тебя жена есть!

– Отнюдь. Именно в этот момент я об этом и вспоминаю.


  •  Девушка, можно с вами познакомиться?

– Нет.

– Отчего же так категорично?

– Да ты вроде неплохой человек. Так что не хочу тебе судьбу ломать.

Ольга ФЕДОРОВА

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