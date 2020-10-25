Смешные анекдоты на 26 октября

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Он всегда заявляет:
– Делай, что хочешь! Только отвали…
– Милая, а вы этой ночью свободны?
Студентка покраснела, засмущалась, но решилась:
– Да!
– Вот и употребите ее на изучение моего предмета!
– Ты каждую симпатичную девушку рассматриваешь так, будто бы забываешь, что у тебя жена есть!
– Отнюдь. Именно в этот момент я об этом и вспоминаю.
– Нет.
– Отчего же так категорично?
– Да ты вроде неплохой человек. Так что не хочу тебе судьбу ломать.
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