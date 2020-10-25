Путин раскрыл правду об отношениях с Лужковым

Путин раскрыл правду об отношениях с Лужковым
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России вспомнил, как второго мэра Москвы уважал народ

Президент России Владимир Путин пообщался с журналистом Павлом Зарубиным. Представитель СМИ неожиданно спросил главу государства о том, дружил ли он с покойным бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Лидер россиян откровенно поведал, какие на самом деле его связывали отношения с чиновником 

Путин обратил внимание журналиста на то, что Лужков пользовался почтением среди народа, поэтому он испытывал к нему уважение. Отношения же у них хоть и были официальные, но также – и доверительные. 

Так Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" отреагировал слова президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома заявил в ходе предвыборной гонки, что его соперник на президентских выборах Джо Байден получал деньги от нашей страны. И не просто так, Трамп почему-то счел, что происходило это якобы через главу России. 

Трамп предположил, что все дело было в том, что Байден и Лужков были приятелями. 

Лужков был мэром Москвы с 1992-го по осень 2010 года. В декабре 2019-го он перенес операцию на сердце в Мюнхене из-за инфаркта, после которой скончался от осложнений. 

В ходе дебатов Трампа и Байдена произошел еще один неожиданный момент. Демократ назвал президента США "щенком Путина", что не осталось незамеченным лидером россиян. 

Полина ИВАНОВА

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