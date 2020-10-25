Несколько народных хитростей сэкономят деньги на покупке новой пары ботинок

Как известно, обувь является предметом гардероба, по которому нередко оценивают нового знакомого. Действительно, старые поношенные ботинки в заломах создадут дурное впечатление о своем владельце. Так что на этой детали наряда обычно не экономят. А чтобы не разориться на ботинках и туфлях, за ними нужно ухаживать. Несколько простых способов помогут продлить срок службы обуви.

Как отчистить подошву

В этом деле поможет простая зубная паста. Она отлично отчистит кроссовки и вернет белизну подошве. После такой процедуры обувь будет выглядеть точно, как новая. Таким способом также можно почистить загрязнения с тканевой обуви. Достаточно оставить пасту на поверхности ботинок на 20 минут, а потом смыть.

Как освежить вид кожаной обуви

Для этого потребуется медицинский спирт. Однако нужно учесть, что для этой процедуры подойдет только изопропанол (не этанол). Пятно с кожаных ботинок можно убрать, протерев его кусочком ткани, смоченным в спирте.

Как сохранить свежесть обуви

Здесь можно обойтись обычной пищевой содой. Немного порошка нужно засыпать в ботинки и оставить на ночь. За это время средство впитает в себя неприятные запахи.

Как почистить замшевую обувь

В этом деле поможет пилочка для ногтей. Грязь сначала нужно стереть обычной сухой тряпкой, а потом мягко запилить маникюрной пилочкой. При этом действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхность туфли.

Как вернуть блеск лакированным туфлям

Для того чтобы любимые лакированные ботинки или туфли снова заблестели, их достаточно натереть вазелином.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как вернуть одежде прежний цвет в домашних условиях. В этом деле помогут уксус и кофе.

