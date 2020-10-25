Что случилось сегодня: последние новости на 25 октября
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Незалежная хочет получить от России огромную сумму денег в качестве компенсации за понесенные убытки. Азербайджан рассказал о военных потерях Армении. Что произошло за день – в нашем материале.
Политика
- В Верховной раде готовят проект, по которому Украина потребует с России миллиарды долларов компенсации за причиненный ущерб.
- 25 октября закончился срок ультиматума Светланы Тихановской Александру Лукашенко. Эксперт предсказал, что будет дальше происходить в Белоруссии.
- Специалист предположил, что "Северный поток – 2" запустят летом 2021 года. Однако это оптимистичный сценарий.
Армия
- Азербайджан заявил, что Армения потеряла шесть систем противовоздушной обороны С-300 в боях за Нагорный Карабах.
- Конструктор рассказал, что су-57 оснастят двигателями второго поколения.
Жизнь
- На местных выборах Украины произошел скандал. Активистка предстала перед президентом Владимиром Зеленским без трусов.
- Президент России Владимир Путин поведал, какие его связывали отношения с покойным мэром Москвы Юрием Лужковым.
Шоу-бизнес
- Актер сериала "Каменская" Сергей Никоненко попал в реанимацию из-за коронавируса.