Что случилось сегодня: последние новости на 25 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 25 октября
Фото: Aleksandr Gusev/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Незалежная хочет получить от России огромную сумму денег в качестве компенсации за понесенные убытки. Азербайджан рассказал о военных потерях Армении. Что произошло за день – в нашем материале. 

Политика

  • В Верховной раде готовят проект, по которому Украина потребует с России миллиарды долларов компенсации за причиненный ущерб. 
  • 25 октября закончился срок ультиматума Светланы Тихановской Александру Лукашенко. Эксперт предсказал, что будет дальше происходить в Белоруссии. 
  • Специалист предположил, что "Северный поток – 2" запустят летом 2021 года. Однако это оптимистичный сценарий. 

Армия

  • Азербайджан заявил, что Армения потеряла шесть систем противовоздушной обороны С-300 в боях за Нагорный Карабах. 
  • Конструктор рассказал, что су-57 оснастят двигателями второго поколения. 

Жизнь

  • На местных выборах Украины произошел скандал. Активистка предстала перед президентом Владимиром Зеленским без трусов. 
  • Президент России Владимир Путин поведал, какие его связывали отношения с покойным мэром Москвы Юрием Лужковым. 

Шоу-бизнес

  • Актер сериала "Каменская" Сергей Никоненко попал в реанимацию из-за коронавируса. 
Полина ИВАНОВА

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