Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Незалежная хочет получить от России огромную сумму денег в качестве компенсации за понесенные убытки. Азербайджан рассказал о военных потерях Армении. Что произошло за день – в нашем материале.

Политика

В Верховной раде готовят проект, по которому Украина потребует с России миллиарды долларов компенсации за причиненный ущерб.

25 октября закончился срок ультиматума Светланы Тихановской Александру Лукашенко. Эксперт предсказал, что будет дальше происходить в Белоруссии.

Специалист предположил, что "Северный поток – 2" запустят летом 2021 года. Однако это оптимистичный сценарий.

Армия

Азербайджан заявил, что Армения потеряла шесть систем противовоздушной обороны С-300 в боях за Нагорный Карабах.

Конструктор рассказал, что су-57 оснастят двигателями второго поколения.

Жизнь

На местных выборах Украины произошел скандал. Активистка предстала перед президентом Владимиром Зеленским без трусов.

Президент России Владимир Путин поведал, какие его связывали отношения с покойным мэром Москвы Юрием Лужковым.

Шоу-бизнес