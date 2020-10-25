Температура воздуха должна быть ниже 0°C

Многие дачники не сеют под зиму семена моркови. Однако если заняться этим вопросом поздней осенью, то уже в конце июня можно получить урожай. Как добиться крупных и сочных овощей, рассказывает "Утро.ру".

Из-за снега почва зимой хорошо пропитывается влагой, что благотворно влияет на размер и вкус моркови. После того, как новый урожай будет собран, на грядках, где росла морковь, можно будет посадить что-то еще.

Как и когда сажать морковь под зиму

В разных регионах срок, когда можно заняться посевом моркови, разный. Нужно соблюсти несколько условий – температура воздуха должна быть ниже 0°C, а земля слегка подмерзла. Сажать можно до тех пор, пока не выпал снег.

Грунт, хоть и должен быть влажным, но не рыхлым. Перед посадкой необходимо удобрить почву. Можно подкормить землю фосфор. Возможно добавить перегной, но за месяц до посадки. Нельзя выкладывать органику.

При этом норма озимого посева должна быть больше на 1/4, чем весеннего. Когда станет тепло, всходы можно будет проредить.

В северных районах можно укрыть грядки например, пленкой или соломой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало правила посева семян под зиму.