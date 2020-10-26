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"Академик
Черский" вышел из порта Калининграда. Точный пункт назначения пока неизвестен,
однако, по данным портала Vesselfinder, потенциальный трубоукладчик "Северного потока –
2" сейчас движется в сторону острова Борнхольм (Дания). Там
расположен недостроенный участок газопровода, отмечает РИА ФАН.
Долгое время "Академик Черский" находился в порту Мукран в Германии, позже судно сменило дислокацию и встало на якорь в Калининграде, напоминает "Общественная служба новостей".
Ранее США в очередной попытке помешать завершению "Северного потока – 2", расширили санкции. Ограничительные меры коснулись компаний, которые участвуют в реализации проекта. На этом фоне эксперты оценили возможные сроки ввода газопровода в эксплуатацию. По оптимистичному сценарию "Северный поток – 2" может начать работу летом 2021 года.
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