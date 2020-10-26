Раскрыт новый маршрут возможного трубоукладчика "Северного потока – 2"

Раскрыт новый маршрут возможного трубоукладчика "Северного потока – 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
После нескольких месяцев бездействия судно снялось с якоря

"Академик Черский" вышел из порта Калининграда. Точный пункт назначения пока неизвестен, однако, по данным портала Vesselfinder, потенциальный трубоукладчик "Северного потока – 2" сейчас движется в сторону острова Борнхольм (Дания). Там расположен недостроенный участок газопровода, отмечает РИА ФАН.

Долгое время "Академик Черский" находился в порту Мукран в Германии, позже судно сменило дислокацию и встало на якорь в Калининграде, напоминает "Общественная служба новостей".

Ранее США в очередной попытке помешать завершению "Северного потока – 2", расширили санкции. Ограничительные меры коснулись компаний, которые участвуют в реализации проекта. На этом фоне эксперты оценили возможные сроки ввода газопровода в эксплуатацию. По оптимистичному сценарию "Северный поток – 2" может начать работу летом 2021 года. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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