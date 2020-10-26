Наибольшую поддержку получила идея сокращения Рады

Итоги проведенного на Украине экзитпола, инициатором которой выступил президент Владимир Зеленский, появились в Сети после опроса, который проводился на Незалежной 25 октября во время региональных выборов. Граждане ответили на пять вопросов.

Так, 81% населения поддерживает введение пожизненного срока за коррупционную деятельность в особо крупном размере. Лишь 16% отказались от такой идеи.

45 процентов украинцев поддерживают создание особой экономической зоны в донбасском регионе (43 процентов против).

Наиболее популярной оказалась идея сокращения парламента – 95% украинцев, составивших явку на местных выборах, проголосовали за уменьшение числа депутатов Рады. Лишь пять процентов выступили против.

70% украинцев поддержали легализацию медицинского каннабиса. 24% отказались от такой инициативы.

78% населения поддерживает право страны на использований гарантий Безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом. Он обязывает ядерные державы гарантировать обеспечение безопасности на территории Незалежной, которая, в свою очередь, отказалась от ядерного оружия, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что за июль рейтинг Владимира Зеленского упал за до 30,2%.