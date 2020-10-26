Опубликованы результаты всеукраинского опроса Зеленского

Наибольшую поддержку получила идея сокращения Рады

Итоги проведенного на Украине экзитпола, инициатором которой выступил президент Владимир Зеленский, появились в Сети после опроса, который проводился на Незалежной 25 октября во время региональных выборов. Граждане ответили на пять вопросов.

Так, 81% населения поддерживает введение пожизненного срока за коррупционную деятельность в особо крупном размере. Лишь 16% отказались от такой идеи.

45 процентов украинцев поддерживают создание особой экономической зоны в донбасском регионе (43 процентов против).

Наиболее популярной оказалась идея сокращения парламента – 95% украинцев, составивших явку на местных выборах, проголосовали за уменьшение числа депутатов Рады. Лишь пять процентов выступили против.

70% украинцев поддержали легализацию медицинского каннабиса. 24% отказались от такой инициативы.

78% населения поддерживает право страны на использований гарантий Безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом. Он обязывает ядерные державы гарантировать обеспечение безопасности на территории Незалежной, которая, в свою очередь, отказалась от ядерного оружия, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что за июль рейтинг Владимира Зеленского упал за до 30,2%.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия лишится двух триллионов рублей

Карантинные ограничения дорого обошлись нашей стране

Истекает срок ультиматума Тихановской: что будет с Белоруссией дальше

Народ испуган и вряд ли массово начнет бастовать, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей