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После лета сад нужно обезопасить не только от вредителей, но и от болезней. Одной из них является парша, которая отрицательно влияет на плодоношение яблонь. За зиму инфекция не исчезает, и весной дерево заражается. Чтобы избежать этого, нужно принять меры еще осенью. "Утро.ру" предлагает лучшие проверенный способ борьбы с этим грибком.
Прежде чем начинать, нужно проследить за погодой. Температура воздуха для обработки яблонь должна быть не ниже +5°C. Кроме того, не следует опрыскивать деревья до и после дождя.
Средства обезопасить плодовое дерево
Подойдут и другие препараты, содержащие медь, ведь именно она уничтожает споры грибков на дереве.
Вначале из-под дерева убираются все плоды и листья. Затем надо обрезать засохшие ветки.
Самым давним и хорошо проверенным средством называют бордоскую жидкость. Для ее приготовления следует налить в пластиковое ведро 2 л теплой воды и добавить 300 г бордоской смеси, размешать и добавить 3 л холодной воды.
Затем в другом ведре нужно погаситьу известь в 5 л воды. В эту смесь понемногу вливать и размешивать полученную бордоскую смесь. После того как все это хорошо перемешано, получается 10 л 3%-го раствора бордоской жидкости.
Этим и обрабатывается яблоня от парши. Причем стоит опрыскивать важно не только саму яблоню, но и почву вокруг нее.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как осенью защитить плодовые деревья в саду от холодов, которые придут зимой.
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