Спасти плодовое дерево от опасного грибкового заболевания не сложно

После лета сад нужно обезопасить не только от вредителей, но и от болезней. Одной из них является парша, которая отрицательно влияет на плодоношение яблонь. За зиму инфекция не исчезает, и весной дерево заражается. Чтобы избежать этого, нужно принять меры еще осенью. "Утро.ру" предлагает лучшие проверенный способ борьбы с этим грибком.

Прежде чем начинать, нужно проследить за погодой. Температура воздуха для обработки яблонь должна быть не ниже +5°C. Кроме того, не следует опрыскивать деревья до и после дождя.

Средства обезопасить плодовое дерево

фитоспорин

3%-й раствор бордоской жидкости

полихом

3%-й раствор железного купороса

фунгициды или биофунгициды

Подойдут и другие препараты, содержащие медь, ведь именно она уничтожает споры грибков на дереве.

Вначале из-под дерева убираются все плоды и листья. Затем надо обрезать засохшие ветки.

Самым давним и хорошо проверенным средством называют бордоскую жидкость. Для ее приготовления следует налить в пластиковое ведро 2 л теплой воды и добавить 300 г бордоской смеси, размешать и добавить 3 л холодной воды.

Затем в другом ведре нужно погаситьу известь в 5 л воды. В эту смесь понемногу вливать и размешивать полученную бордоскую смесь. После того как все это хорошо перемешано, получается 10 л 3%-го раствора бордоской жидкости.

Этим и обрабатывается яблоня от парши. Причем стоит опрыскивать важно не только саму яблоню, но и почву вокруг нее.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как осенью защитить плодовые деревья в саду от холодов, которые придут зимой.