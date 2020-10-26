Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям

Многие хозяйки любят, когда квартира уставлена комнатными растениями. Это радует глаз и дополняет интерьер. Как только на почве в горшках появляется белый налет, былая привлекательность исчезает. Давайте разберемся, как с этим бороться.

Как избавиться от белого налета

Перед тем, как пересадить растение, нужно выбрать правильный горшок. Сосуд должен быть на 2-3 см шире, глубже – на 4 см.

Нельзя забывать о дренаже. В качестве влаговыводящего материала можно взять гальку или керамзит.



Влаголюбивые растения нужно поливать в поддон. Остальным же подойдут классические методы.

Важно периодически рыхлить почву, а также проводить санитарную обработку горшка.

Для этого раз в месяц необходимо снимать верхний слой земли – примерно на 1,5 см, после чего протирать края горшка специальным раствором: чайная ложка лимонной кислоты на 200 мл воды. Это поможет избавиться от отложений кальция. По окончании обработки сосуд важно протирать тряпкой, чтобы концентрат не попал на почву.

Дважды в месяц края кашпо и верхний слой почвы нужно опрыскивать раствором пероксида водорода. Однако здесь есть нюанс – нельзя допустить того, чтобы жидкость попала на сами растения.

Чтобы предотвратить размножение различных грибков, поверхность грунта желательно посыпать двумя измельченными таблетками активированного угля.

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