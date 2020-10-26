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Многие хозяйки любят, когда квартира уставлена комнатными растениями. Это радует глаз и дополняет интерьер. Как только на почве в горшках появляется белый налет, былая привлекательность исчезает. Давайте разберемся, как с этим бороться.
Как избавиться от белого налета
Перед тем, как пересадить растение, нужно выбрать правильный горшок. Сосуд должен быть на 2-3 см шире, глубже – на 4 см.
Нельзя забывать о дренаже. В качестве влаговыводящего материала
можно взять гальку или керамзит.
Влаголюбивые растения нужно поливать в поддон. Остальным же подойдут классические методы.
Важно периодически рыхлить почву, а также проводить санитарную обработку горшка.
Для этого раз в месяц необходимо снимать верхний слой земли – примерно на 1,5 см, после чего протирать края горшка специальным раствором: чайная ложка лимонной кислоты на 200 мл воды. Это поможет избавиться от отложений кальция. По окончании обработки сосуд важно протирать тряпкой, чтобы концентрат не попал на почву.
Дважды в месяц края кашпо и верхний слой почвы нужно опрыскивать раствором пероксида водорода. Однако здесь есть нюанс – нельзя допустить того, чтобы жидкость попала на сами растения.
Чтобы предотвратить размножение различных грибков, поверхность грунта желательно посыпать двумя измельченными таблетками активированного угля.
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