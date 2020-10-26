Для автомобилистов и родителей: какие законы вступят в силу в ноябре

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Petr Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предпринимателям, пострадавшим из-за коронавируса, следует поторопиться с оформлением льгот

С ноября 2020 г. в России начинают действовать новые законы и правила. Многие из них коснутся граждан, владеющих личными легковыми и грузовыми машинами.

Оформление ДТП

С 1 ноября во всех регионах страны можно подать электронное извещение об аварии на дороге без вызова на место сотрудников ГИБДД. Для этого оба участника ДТП должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. С помощью мобильного приложения "Помощник ОСАГО" можно будет подать сведения о столкновении, даже если стороны по-разному оценивают произошедшее или если машина зарегистрирована на юрлицо. Ранее возможность проинформировать о ДТП онлайн можно было только в Москве, Санкт-Петербурге и их пригородах, а также в Татарстане, и только у физических лиц.

Техпаспорт

С 1 ноября при покупке автомобиля владельцам не будут выдавать на руки паспорт транспортного средства (ПТС). Он будет храниться в базе в электронном виде. Бумажные ПТС можно будет оформить только взамен старых утраченных документов.

Тахографы на грузовиках

До 30 ноября все граждане, владеющие грузовиками массой от 3,5 т до 12 т, должны установить в кабине тахографы – приборы, фиксирующие скорость движения, а также время, проведенное водителем за рулем и его перерывы в работе. Ранее требование касалось юридических лиц и владельцев частных грузовиков массой более 12 тонн.

Налоги

До 30 ноября индивидуальные предприниматели и владельцы малого и среднего бизнеса в РФ, пострадавшие от эпидемии коронавируса, могут подать заявления об отсрочке налоговых платежей и страховых взносов. Отсрочка может предоставляться на срок до 1 года, пишет РГ.

Детские пособия

С ноября 2020 г. малообеспеченные родители детей от 3 до 7 лет смогут оформить денежное пособие, не предоставляя справки о получаемых алиментах. Соцзащита при необходимости сама сможет получить эти сведения у судебных приставов через систему межведомственного обмена.

Карта "Мир"

С 1 ноября все крупные онлайн-магазины и агрегаторы в России обязаны принимать к оплате карту национальной платежной системы "Мир". При этом окончательный срок перевода всех социальных выплат на карту "Мир" продлен до конца 2020 года.

О нововведениях, вступивших в силу с 1 октября, "Утро" писало ранее.

Николай ВИКТОРОВ

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