В Нидерландах указали на прокол Запада по делу о малайзийском "Боинге"

В Нидерландах указали на прокол Запада по делу о малайзийском "Боинге"
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Эксперт увидел противоречие в информации разведки Амстердама и экспертной группы

Результаты следственных органов по делу о авиакатастрофе с лайнером MH17 противоречат отчетам голландских спецслужб. Об этом пишет в своей статье нидерландский журналист Эрик ван де Бик.

Ранее Bonanza Media обнародовала в Сети документы спецслужбы Нидерландов MIVD, в соответствии с которыми самолет находился во время полета вне зоны досягаемости ПВО РФ и Украины. Журналист отметил, что такая информация не соответствует решению международной экспертной группы, обвинившей РФ в инциденте.

Ван де Бик напомнил, что в районе крушения судна было 12 "Буков" – девять украинских и три российских. Ближе всего к месту падения был расположен украинский "Бук" на расстоянии 98 миль (около 157 км – прим. Ред.), в то время как ближайший российский располагался в 106 км в пределах РФ. В результатах расследования говорится, что ни одно из указанных средств ПВО не могло сбить пассажирский лайнер. Максимальная дальность "Бука-М1", о котором идет речь, составляет 42 км.

Также в распоряжение Bonanza Media попали отчеты о диалоге сотрудника полиции Нидерландов с местным жителем: последний утверждал, что перед крушением судна он успел увидеть полет двух истребителей ВС Украины. Показания свидетеля подтверждает версию о крушении судна в результате поражения со стороны украинских военнослужащих. Тем не менее, экспертная группа JIT опровергает такую вероятность, о чем говорится на сайте ван де Бика.

"Как могут быть такие разногласия у MIVD и JIT? По какой причине спецслужбы не заметили "Бук" России, а JIT его заметили прямо в пределах радиуса падения?" – вопрошает журналист.

Ранее эксперт Юрий Антипов указал на фальсификацию СБУ главного вещдока по MH17: спецслужбы Украина сняли в разное время годы "компрометирующие" кадры, а затем смонтировали их.

Егор МАЛКОВ

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Александр Кото
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Теперь остались только две версии: гражданский Боинг либо сбит украинским военным лётчиком, либо взрыв самолёта произошел внутри в результате срабатывания заложенной бомбы! А всё остальное - инсценировка украинскими спецслужбами под покровительством США обстрела Буком ополченцами Донбасса! Тем более, американцы отказались предоставлять следствию спутниковые снимки, а украинцы - свои аудиозаписи переговоров с экипажем! В любом случае мы имеем дело с государственным терроризмом со стороны Украины и США!
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