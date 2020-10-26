Смешные анекдоты на 27 октября

Смешные анекдоты на 27 октября
Фото: pixabay.com
Шутки от "Утро.ру" помогут начать день с улыбки
  • Разговор двух подруг:

– Представляешь, купила вчера себе специальный чай для похудения.

– И как, вкусно?

– Ну, если вприкуску с тортиком, то замечательно!

  • Жена обращается к мужу:

– Дорогой, хочешь узнать, как я покаталась на машине?

– Давай.

– Хотя нет, завтра из выпуска новостей все узнаешь.

  • Муж смотрит телевизор. Произносит вслух:

– Не иди туда, кому говорю! Не надо!

Голос жены с кухни:

– Ты что, фильм ужасов смотришь?

– Нет, видеозаписи с нашей свадьбы пересматриваю…

  • Парень говорит девушке:

– Поехали в ресторан…

– Неужели я этого дождалась?! Я согласна!

– Подожди, не перебивай, я не до конца рассказал. Поехали в ресторан еврей, русский и немец…

  • Вам не кажется, что в российских аэропортах не хватает человека, который будет выполнять роль психолога? Вот вы вернулись с заграничного курорта, а он вас гладит по спине и приговаривает: "Ничего страшного, возвращение на родину – это не приговор. Скоро привыкнете". 
Анастасия ГОРЮНОВА

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