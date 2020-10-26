Смешные анекдоты на 27 октября

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– Представляешь, купила вчера себе специальный чай для похудения.
– И как, вкусно?
– Ну, если вприкуску с тортиком, то замечательно!
– Дорогой, хочешь узнать, как я покаталась на машине?
– Давай.
– Хотя нет, завтра из выпуска новостей все узнаешь.
– Не иди туда, кому говорю! Не надо!
Голос жены с кухни:
– Ты что, фильм ужасов смотришь?
– Нет, видеозаписи с нашей свадьбы пересматриваю…
– Поехали в ресторан…
– Неужели я этого дождалась?! Я согласна!
– Подожди, не перебивай, я не до конца рассказал. Поехали в ресторан еврей, русский и немец…
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